Украли ее мечты и детство? Израиль "отменяет" Грету Тунберг из-за поддержки Газы

Девочка без образования вдруг решилась рассуждать о политике

Стать героем нелегко, сделаться изгоем - проще некуда... История девочки с перекошенным лицом несколько лет умиляла весь мир. Грета Тунберг спасала нашу зеленую планету. Так, по крайней мере, говорила. Могла бы и дальше обнимать деревья, обличать глобальные корпорации и политиков, но понесло же её внедряться в ближневосточный конфликт.

"Существует много новых концепций истребителей с батарейным питанием, которые могут нести гораздо больше ракет, конечно, биоразлагаемых ракет. Очень важно, если вы используете гранаты, используйте веганские гранаты", - это, конечно, фейк. Сделанный после того, как Грета Тунберг, не окончившая школу, кстати, вдруг ринулась поддерживать сектор Газа. Но сделан этот фейк настолько в духе бреда, который девица несла с телеэкранов столько лет, что многие поверили. Да и вообще в неё верили так, что нездоровая девочка даже попала в учебники, как носитель неких "правильных" ценностей.

Но тут шведскую недоучку понесло не в ту сторону. Решив, что её весь мир будет слушать, раскрыв рот, выступила в поддержку Газы. Израильское Министерство образования тут же решило вычеркнуть имя Греты из всех учебных материалов, чтобы не подавала дурной пример.

Шведский танцевальный конкурс в этом сезоне многим запомнился не затейливыми хореографическим фигурами, а выходом на сцену очередных одержимых экологическим зудом. Оператор крана сработал оперативно (см. видео). Франция, департамент Ардеш. Католическая монашка, забыв о смирении и любви к ближнему, атакует экообортня, протестующего против строительства новой часовни. Про водителей, которые начали открыто наезжать на экотеррористов, перекрывающих дороги и приклеивающих себя к асфальту, можно рассказывать бесконечно.

Троллинг неприкосновенной Греты Тунберг означает наступление нового этапа для экологических партизан, над которыми начали откровенно глумиться, и кое-где уже начинают просто бить. Если это борьба за экологию, то в действительности всё не так как на самом деле.

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