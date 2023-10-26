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Жертвами стрельбы в штате Мэн стали 22 человека

08:24
  • четверг
  • 26 октября 2023

Стрелок по-прежнему на свободе

Полиция выясняет подробности массовой стрельбы в городе Льюистон в американском штате Мэн. По некоторым данным, жертвами нападений стали 22 человека, от 30 до 60 ранены.

Стрельба велась в трёх местах - в ресторане, магазине и торгово-развлекательном центре. При этом до сих пор неизвестно, сколько было злоумышленников и с какой целью они открыли огонь. Один подозреваемый задержан. Еще одного ищут.

Полиция опубликовала снимок мужчины средних лет со штурмовой винтовкой в руках. К расследованию подключились сотрудники ФБР. В правоохранительных органах уже опровергли версию о теракте.

Федеральную помощь властям штата предложил президент Байден. Мэр города Льюистон призвал жителей без крайней необходимости не покидать свои дома.

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