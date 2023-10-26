Экипаж танка Т-90М уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж сорвал атаку радикалов

На Артемовском направлении укрепленный опорный пункт националистов уничтожил экипаж танка Т-90М "Прорыв". Группу боевиков, окопавшихся в лесополосе, обнаружили с помощью беспилотника. Радикалы планировали атаковать на рассвете подразделения тульских десантников в районе Клещеевки. Но наши бойцы их опередили, ночью с закрытой позиции "Прорыв" нанес сокрушительный удар. После успешного поражения вражеской цели экипаж оперативно сменил место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ.



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