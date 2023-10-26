ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экипаж танка Т-90М уничтожил опорный пункт ВСУ

08:27
  • четверг
  • 26 октября 2023

Экипаж сорвал атаку радикалов

На Артемовском направлении укрепленный опорный пункт националистов уничтожил экипаж танка Т-90М "Прорыв". Группу боевиков, окопавшихся в лесополосе, обнаружили с помощью беспилотника. Радикалы планировали атаковать на рассвете подразделения тульских десантников в районе Клещеевки. Но наши бойцы их опередили, ночью с закрытой позиции "Прорыв" нанес сокрушительный удар. После успешного поражения вражеской цели экипаж оперативно сменил место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Экипаж танка Т-90М "Прорыв"
Экипаж танка Т-90М "Прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.