На передовой вручили награды отличившимся бойцам

Среди награжденных - фельдшер с позывным "Мама"

Прямо на передовой государственные награды получили военнослужащие группировки "Центр", особо отличившиеся в боях на Краснолиманском направлении.

Медали "За отвагу", "За храбрость" второй степени, "За спасение погибавших", а также погоны лейтенанта вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он отметил высокий боевой дух наших солдат и офицеров, выполняющих задачи на линии соприкосновения. Среди награжденных - фельдшер с позывным "Мама".

"Когда было наступление, очень много было раненых. Пока их эвакуацией занимаемся и оказываем им помощь, самое главное, знаете, когда их везешь, слышать: "О, "Мама" приехала за нами, значит мы домой". И это того стоит. Спасенные жизни того стоят", - говорит фельдшер.

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