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Подвиги героев: младший сержант Кудрявцев вынес из-под огня раненых сослуживцев

08:32
  • четверг
  • 26 октября 2023

О героизме военных рассказали в Минобороны

Младший сержант Александр Кудрявцев, несмотря на артиллерийский обстрел ВСУ, оказывал неотложную помощь и эвакуировал в безопасное место бойцов нашей танковой бригады. Он вынес из-под огня 10 раненых сослуживцев, а затем, вернувшись в точку сбора, продолжил спасение пострадавших.

Младший сержант Евгений Проскурнов, разведчик-снайпер, вел корректировку вражеских целей для нашей артиллерии. За сутки противник потерял 4 минометных расчета и 7 лодок с пехотой общей численностью до 40 боевиков. Позже разведгруппа Проскурнова была направлена на помощь обороняющимся частям. Отражая атаку неприятеля, Евгений уничтожил 4 пулеметных расчета и 10 националистов.
 

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