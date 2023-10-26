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Россияне Кононенко и Чуб провели в открытом космосе больше семи часов

08:39
  • четверг
  • 26 октября 2023

Они работали с неисправной техникой

Россияне Олег Кононенко и Николай Чуб ранним утром завершили выход в открытый космос. В безвоздушном пространстве участники 70-й экспедиции на МКС провели более семи с половиной часов.

За это время они отключили гидравлические контуры теплообменника модуля "Наука", из него произошла утечка 9 октября, сфотографировали место негерметичности на радиаторе для выяснения причин неполадки.

Кроме того, космонавты установили радиолокатор, который в рамках эксперимента позволит вести экологический контроль и мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также запустили студенческий наноспутник "ПаруМГТУ".

Для Олега Кононенко - это шестой выход в открытый космос, для Николая Чуба - первый.

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