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В Верховной раде предупредили об усилении мобилизации из-за потерь на фронте

08:38
  • четверг
  • 26 октября 2023

Украинские власти планируют сформировать новые соединения и бригады

На фоне значительных потерь ВСУ украинские власти, вероятно, примут решение об усилении мобилизационной кампании в стране. Об этом в интервью изданию "Страна.ua" заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.  

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Украинский депутат подчеркнул, что дополнительная потребность в человеческих ресурсах объясняется двумя причинами: во-первых, из-за значительных потерь ВСУ в ходе летнего этапа контрнаступления; во-вторых, из-за необходимости формирования новых соединений и бригад для продолжения наступательных действий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на фоне опустошения мобилизационных резервов страны ВСУ испытывают недобор квалифицированных кадров. По словам политика, украинские власти пошли на радикальные меры для привлечения граждан к участию в боевых действиях – они стали использовать заключенных для "отлова" украинцев.

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