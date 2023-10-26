В ХАМАС высоко оценили позицию России и Китая в СБ ООН

Американская резолюция не отражает четких инструкций по прекращению огня

Глава политбюро правящего на территории Газы движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценивает позицию Москвы и Пекина в Совете Безопасности ООН.

"Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности", - приводит РИА Новости отрывок из официального заявления палестинского движения.

Одним из главных достижений российско-китайского союза в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной является срыв американской резолюции, которая не содержала четких инструкций по прекращению огня, подчеркнул глава политбюро ХАМАС.

Накануне представители России и Китая в СБ ООН наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту. По мнению китайской стороны, подготовленный американскими дипломатами проект не отражает призыва к миру и прекращению боевых действий на территории Ближнего Востока.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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