Армия Израиля провела танковый рейд на севере сектора Газа

ЦАХАЛ готовится к следующему этапу боевых действий

Сегодня ночью танковые бригады ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд на северных территориях палестинского анклава, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Ночной рейд с применением танков был реализован в рамках подготовки к следующему этапу войны против вооруженных группировок радикального движения ХАМАС, уточнили в израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, в ходе наземной спецоперации были не только уничтожены позиции запуска противотанковых ракет, но и нанесены удары по объектам военной и критической инфраструктуры движения.

Ранее ударные беспилотники Армии обороны Израиля нанесли удары по позициям палестинских боевиков, расположенных на Западном берегу Иордана.

25 октября истребители ВВС Израиля нанесли серию мощнейших авиаударов по минометным установкам и другим объектам военной инфраструктуры сирийской армии.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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