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Маск обнаружил большое количество дураков среди сторонников Украины

10:17
  • четверг
  • 26 октября 2023

Выделенные на контрнаступление ВСУ 100 млрд долларов были потрачены впустую

Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, который выступил против оказания военной и финансовой помощи Киеву.

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На сегодняшний день уже очевидно, что выделенные на контрнаступление ВСУ 100 млрд долларов были потрачены впустую, написал Сакс на своей странице в Twitter.  

"Теперь в Вашингтоне утверждают, что еще 60 млрд долларов позволят переломить ситуацию. Поверить в это могут только дураки", – разгневался предприниматель, чьи слова приводит РЕН ТВ.

Миллиардер Илон Маск согласился с позицией Сакса и подчеркнул, что принимаемые администрацией президента США решения свидетельствуют о том, что среди сторонников Украины "полно дураков".

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что во избежание Третьей мировой войны украинские власти должны пойти на территориальные уступки в пользу России: признать вхождение в состав страны Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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