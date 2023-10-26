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Россиянину грозит большой срок за слив данных СБУ

10:16
  • четверг
  • 26 октября 2023

Молодому человеку всего 23 года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Красноярского края по делу о передаче данных Службе безопасности Украины (СБУ).
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Как стало известно спецслужбе, 23-летний молодой человек связался с сотрудниками СБУ через мессенджер. По их заданию фотографировал и снимал на видео объекты инфраструктуры Красноярского края.

Кроме того, россиянин собрал информацию об объектах в Харцызске (ДНР), где располагаются российские военные, передает ТАСС.

"Собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих ВС России <…> обозначил данные строения в интерактивных картах, снимки которых направил представителям СБУ", - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Он арестован.

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