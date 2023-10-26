ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

10:35
  • четверг
  • 26 октября 2023

Пассажиры будут экономить в пути до 1,5 часа

В Москве утвердили планировку финального участка Троицкой линии метро от станции "Кедровая" до станции "Троицк".

Об этом в четверг, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Участок длиной 5,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе в Троицк. Будут построены две станции "Ватутинки" и "Троицк". С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до 1,5 часа.

Кроме того, будет построена и благоустроена вся прилегающая к станциям инфраструктура – появятся подъездные дороги, парковки, стоянки и остановки общественного транспорта.

Для обслуживания Троицкой линии будет построено электродепо рядом с будущей станцией "Летово". Для него подобран земельный участок 37,9 га, будет создано порядка одной тысячи рабочих мест, добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проект участка будущей Троицкой линии метро — от станции "Кедровая" до станции "Троицк"
Проект участка будущей Троицкой линии метро — от станции "Кедровая" до станции "Троицк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.