Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Пассажиры будут экономить в пути до 1,5 часа

В Москве утвердили планировку финального участка Троицкой линии метро от станции "Кедровая" до станции "Троицк".

Об этом в четверг, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Участок длиной 5,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе в Троицк. Будут построены две станции "Ватутинки" и "Троицк". С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до 1,5 часа.

Кроме того, будет построена и благоустроена вся прилегающая к станциям инфраструктура – появятся подъездные дороги, парковки, стоянки и остановки общественного транспорта.

Для обслуживания Троицкой линии будет построено электродепо рядом с будущей станцией "Летово". Для него подобран земельный участок 37,9 га, будет создано порядка одной тысячи рабочих мест, добавил мэр.

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