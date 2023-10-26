В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом

Западные страны должны прислушаться к призывам России

Пока страны Запада не откажутся от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится. Об этом в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя России при организации Андрей Белоусов.

Он обвинил Запад в разжигании новых очагов напряженности и констатировал, что региональная безопасность в различных уголках мира подвергается серьезнейшим испытаниям.

"Пока НАТО не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - заявил Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

Западные страны должны прислушаться к призывам России и начать следовать таким основополагающим принципам международного права, как равноправие и взаимоуважение, добавил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты на рабочем уровне по гуманитарным и консульским вопросам.

6 сентября глава МИД Австрии Александер Шалленберг признал, что члены ЕС не могут отказаться от сотрудничества с Россией из-за территориального расположения европейских стран. При этом дипломат подчеркнул, что в отношениях с Россией Европа должна сохранять не только чувство меры, но и долю прагматизма.

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