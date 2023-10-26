ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом

11:14
  • четверг
  • 26 октября 2023

Западные страны должны прислушаться к призывам России

Пока страны Запада не откажутся от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится. Об этом в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя России при организации Андрей Белоусов.

Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией
МИД России рассказал о характере контактов с США

Он обвинил Запад в разжигании новых очагов напряженности и констатировал, что региональная безопасность в различных уголках мира подвергается серьезнейшим испытаниям.

"Пока НАТО не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - заявил Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

Западные страны должны прислушаться к призывам России и начать следовать таким основополагающим принципам международного права, как равноправие и взаимоуважение, добавил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты на рабочем уровне по гуманитарным и консульским вопросам.

6 сентября глава МИД Австрии Александер Шалленберг признал, что члены ЕС не могут отказаться от сотрудничества с Россией из-за территориального расположения европейских стран. При этом дипломат подчеркнул, что в отношениях с Россией Европа должна сохранять не только чувство меры, но и долю прагматизма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.