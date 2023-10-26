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В Новосибирске пройдут Дни ритейла в Сибири

10:40
  • четверг
  • 26 октября 2023

С 15 по 17 ноября

В Новосибирском Экспоцентре с 15 по 17 ноября 2023 года пройдет второй межрегиональный форум "Дни ритейла в Сибири", организованный Минпромторгом России, Правительством Новосибирской области, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла и Минпромторгом Новосибирской области. Мероприятие пройдет в партнерстве с выставкой "Сибирская продовольственная неделя".

В деловой программе Форума более 40 мероприятий на актуальные отраслевые темы: тренды и аналитика, логистика и закупки, маркетинговые инструменты, несетевая торговля и электронная коммерция, туристический ритейл и маркировка.

Программа мероприятия опубликована на официальном сайте: siberia.retaildays.ru.

Форум состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104, МВК "Новосибирск Экспоцентр".

Участие в Форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте форума.

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