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Собянин рассказал о развитии новой сети центров поддержки волонтерского движения

11:47
  • четверг
  • 26 октября 2023

Свыше одного млн человек занимаются волонтерской деятельностью

В Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место": в Восточном и Южном административных округах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

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"На прошлой неделе мы открыли центры "Доброе место" в Восточном и Южном округах Москвы. Теперь в столице работает уже шесть таких центров", – написал Сергей Собянин.

Идея создания сети волонтерских движений Москвы появилась после того, как городские власти осознали, что столичные волонтеры должны иметь место, куда они смогут прийти, чтобы обмениваться опытом и мнениями с единомышленниками, подчеркнул мэр.  

Уточняется, что на данный момент в волонтерском движении Москвы участвуют свыше одного млн активных и неравнодушных людей всех возрастов. 

По его словам, современное волонтерское движение включает как минимум десять направлений: социальное, культурное, патриотическое, спортивное, инклюзивное и другое волонтерство.

Столичный мэр отметил, что члены волонтерского движения Москвы совершают "тысячи больших и маленьких дел ежедневно" – от участия в международных форумах до заботы о бездомных животных в приютах.  

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