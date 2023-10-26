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Самый сложный за последние годы: Госдума рассматривает проект бюджета

11:46
  • четверг
  • 26 октября 2023

В первом чтении

В Госдуме сегодня рассмотрят проект федерального бюджета на следующие три года. Главный финансовый документ страны свёрстан с учётом санкций и замедления мировой экономики. Одно из приоритетных направлений: интеграция новых регионов.

Сегодня нижняя палата парламента рассматривает в первом чтении бюджет страны. За несколько недель после внесения проекта документ рассмотрели профильные комитеты и комиссии Государственной Думы, депутаты внесли замечания и предложения.

По словам министра финансов, бюджетная политика на грядущие три года в равной степени учитывает и обеспечивает социальную поддержку, технологическое развитие страны, расширение инфраструктуры и обеспечение обороноспособности государства.

Депутаты отмечают, что этот бюджет – самый сложный, с которым им приходилось работать. Верстать главный финансовый документ страны пришлось с учётом санкций и замедления мировой экономики в целом. Большое внимание уделили и продолжающейся интеграции новых регионов.

Один из основных приоритетов – адресная поддержка семей с детьми. На выплату единого пособия предусмотрено почти 4,5 трлн рублей, более полутора – на маткапитал, и 482 млрд – на улучшение жилищных условий.  

Страховые пенсии по старости с января вырастут на 7,5%. По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, все необходимые средства для поддержки заложены в бюджет. Также на 18,5% поднимется МРОТ.

После сегодняшнего рассмотрения в Государственной Думе бюджет снова отправится на обсуждение. Второе чтение намечено на 15 ноября.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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