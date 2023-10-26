Слепящее солнце и непроглядная тьма: как прошел выход россиян в открытый космос

Он длился больше семи часов

Россияне Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос. Там они провели почти восемь часов. Космонавты отключили неисправный контур модуля "Наука", из-за которого произошла утечка в начале октября.

Выход за пределы МКС - уже шестой для опытного космонавта Олега Кононенко, а вот его напарник - Николай Чуб - в открытом космосе оказался впервые.

К своей миссии за пределами корабля космонавты приступили около 9 часов вечера по московскому времени. Несколько минут ушло на то, чтобы сориентироваться в пространстве. Затем полностью сосредоточились на сверхсложной аппаратуре. Главная задача - добраться до резервного контура радиатора, на котором 9 октября зафиксировали утечку. При этом основной контур работает в штатном режиме, и в жилой зоне модуля условия остаются комфортными.

Космонавты добрались до места разгерметизации, осмотрели клапаны, работали с винтами фиксации и гидроразъемами, и обнаружили, что утечка продолжается.

Место неполадки тщательно осмотрели и всё зафиксировали. Эти данные помогут специалистам на Земле определить причины. Работать мешало то слепящее солнце, то непроглядная тьма. Космонавты смогли отключить гидравлические контуры поврежденного теплообменника, и приступили к дополнительным задачам, в числе которых - запуск студенческой разработки, наноспутника "Парус".

Солнечный парус не раскрылся. Через некоторое время космонавты получили команду сворачивать работу за бортом. И спустя 7 часов и 41 минуту вернулись на борт МКС.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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