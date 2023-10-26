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Палата представителей с четвертой попытки утвердила нового спикера

11:44
  • четверг
  • 26 октября 2023

Им стал республиканец Майк Джонсон

В США с четвёртой попытки удалось избрать нового спикера палаты представителей. Им стал республиканец Майк Джонсон.

Назначение конгрессмены встретили аплодисментами, ведь подходящую замену Кевину Маккарти, отправленному в отставку, не могли найти три недели. В своём выступлении в парламенте Джонсон сразу обозначил важные направления работы. И первый же законопроект, который председатель нижней палаты собирается вынести на рассмотрение, касается поддержки Израиля.

А вот о помощи Украине новый спикер высказался весьма скептически. Он придерживается консервативных взглядов, выступает за снижение налогов и против однополых браков. Среди приоритетов также назвал  охрану границы с Мексикой и ограничения для мигрантов.

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Майк Джонсон
Майк Джонсон
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