Палата представителей с четвертой попытки утвердила нового спикера

Им стал республиканец Майк Джонсон

В США с четвёртой попытки удалось избрать нового спикера палаты представителей. Им стал республиканец Майк Джонсон.

Назначение конгрессмены встретили аплодисментами, ведь подходящую замену Кевину Маккарти, отправленному в отставку, не могли найти три недели. В своём выступлении в парламенте Джонсон сразу обозначил важные направления работы. И первый же законопроект, который председатель нижней палаты собирается вынести на рассмотрение, касается поддержки Израиля.

А вот о помощи Украине новый спикер высказался весьма скептически. Он придерживается консервативных взглядов, выступает за снижение налогов и против однополых браков. Среди приоритетов также назвал охрану границы с Мексикой и ограничения для мигрантов.

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