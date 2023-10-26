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В Красноярском крае выявили вспышку неизвестного заболевания

11:45
  • четверг
  • 26 октября 2023

Большинство заболевших – дети

В населенном пункте Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции.

 У порядка 40 местных жителей появилась красноватая сыпь на теле. Большинство заболевших – дети.

"Оказана медицинская помощь, назначено лечение. Тяжелых случаев течения болезни нет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

В межрайонной больнице сообщили, что держат ситуацию на контроле. В регион вылетели специалисты Роспотренадзора и санэпидемстанции.

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