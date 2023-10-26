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Бочкарёв: Подготовлен проект первого этапа продления "синей" линии метро в Гольяново

11:34
  • четверг
  • 26 октября 2023

Новая станция разгрузит Щёлковское шоссе

Власти Москвы подготовили проект первого этапа продления Арбатско-Покровской линии метро в Гольяново.

Об этом в четверг, 26 октября, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Стартовый котлован будет располагаться около действующей станции "Щёлковская". Из него будут проложены два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией "Гольяново".

Новую станцию возведут на участке вдоль Уссурийской улицы Она улучшит транспортную доступность района Гольяново, разгрузит Щёлковское шоссе и станцию "Щёлковская".

"Станцию планируется строить открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров", – сообщил Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Длина участка продления синей ветки составит 2,6 километра, заявил руководитель проектного института холдинга "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

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