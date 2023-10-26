Мишустин на саммите в Бишкеке назвал главную задачу ШОС

Это устойчивость стран к глобальным вызовам

В Бишкеке сегодня проходят встречи глав правительств стран-участниц сразу трёх международных форматов - ШОС, ЕАЭС и СНГ. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин.

Уже состоялись переговоры в рамках Шанхайской организации сотрудничества. На повестке - расширение партнерства во всех сферах. Михаил Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия в топливно-энергетической отрасли. Премьер предложил сосредоточиться и на расширении транспортного потенциала государств ШОС, а также сформировать независимый региональный платежно-расчетный механизм.

"Общая приоритетная задача - обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также - ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому - поступательный рост объемов взаимной торговли", - заявил Михаил Мишустин.

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