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Посол Израиля: тысячи россиян с двойным гражданством призваны в ряды ЦАХАЛ

12:44
  • четверг
  • 26 октября 2023

На них распространяются те же правила, что и на коренных израильтян

Имеющих израильское гражданство россиян призывают в ряды ЦАХАЛ на общих основаниях. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.  

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"Уже были призваны их тысячи, я думаю", - заявил Бен Цви, отвечая на вопрос журналиста об участии граждан России в палестино-израильском конфликте.

На людей, имеющих гражданство двух государств – в данном случае России и Израиля, распространяются абсолютно такие же правила, что и на коренных израильтян, пояснил дипломат.

По его словам, среди израильских полицейских и военнослужащих есть довольно много людей, имена которых указывают на их принадлежность к таким странам бывшего СССР, как Россия, Белоруссия и Украина.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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