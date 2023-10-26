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В Москве двое призывников сбежали из военкомата

12:24
  • четверг
  • 26 октября 2023

Они улизнули со сборного пункта, перепрыгнув через забор

Из военкомата в Москве сбежали двое призывников из Таджикистана.

Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, двое мужчин 2004 и 2005 года рождения получили гражданство России в 2019 и 2022 годах. Их призвали в армию.

В прошлое воскресенье молодые люди сбежали из пункта сбора на улице Угрешская, перепрыгнув через забор, пишет telegram-канал "Осторожно, Москва".

Возбуждены два уголовных дела по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Беглецов ищут.

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