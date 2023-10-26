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ФСБ предотвратила теракт в военкомате Твери

12:53
  • четверг
  • 26 октября 2023

Преступник работал на Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в военкомате в Твери.

Как сообщили в спецслужбе, россиянина завербовало запрещенное украинское националистическое формирование. Злоумышленник изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы затем подорвать здание военного комиссариата в Твери.

Воплотить преступный умысел не удалось. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщил в ЦОС ФСБ. На месте происшествия обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Пострадавших в результате операции нет.

Сотрудники ФСБ также выяснили, что мужчина за деньги осуществлял сбор информации в отношении объектов военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области.

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