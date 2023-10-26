Песков прокомментировал слова Путина о Святой земле

Там находятся канонические святыни трех религий
В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин назвал Святой землей Ближний Восток.
Ранее Путин на встрече с религиозными деятелями России заявил, что с тревогой и болью следит за событиями на Святой земле. Регион имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев.
"Потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Ранее в Кремле назвали способ урегулирования палестино-израильского конфликта. Он заключается в создании независимого государства Палестина, подчеркнул Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"