Песков прокомментировал слова Путина о Святой земле

Там находятся канонические святыни трех религий

В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин назвал Святой землей Ближний Восток.

Ранее Путин на встрече с религиозными деятелями России заявил, что с тревогой и болью следит за событиями на Святой земле. Регион имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев.

"Потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле назвали способ урегулирования палестино-израильского конфликта. Он заключается в создании независимого государства Палестина, подчеркнул Песков.

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