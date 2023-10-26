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Кремль поддержал идею эвакуации раненых детей из сектора Газа

13:51
  • четверг
  • 26 октября 2023

Дети не должны страдать из-за действий взрослых

В Кремле позитивно оценили призыв президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из сектора Газа.
Доктор Леонид Рошаль отмечает юбилей

Об этом в четверг, 26 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Рошаль в эфире радио "Комсомольская правда" предложил эвакуировать всех раненых детей из сектора Газа и отправить в различные страны, где им могут оказать медицинскую помощь. Доктор отметил, что дети не должны страдать от преступлений взрослых.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, пострадали более 5,3 тысячи. Такие данные приводит детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

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