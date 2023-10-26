Бочкарев: станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу

Длина платформы составит порядка 163 метров

Проектируемая станция "Гольяново" участка продления Арбатско-Покровской линии получит платформу островного типа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, платформа станции "Гольяново" получит длину порядка 163 и ширину 11 метров – она будет расположена посередине, а пути будут проходить по краям. Будущая станция будет мелкозаложенной: ее глубина составит около 11 метров при глубине котлована около 17 метров.

Станция будет иметь два подземных вестибюля, выход из которых будет осуществляться на обе стороны главной улицы района – Уссурийской. Для удобства маломобильных групп населения вестибюли будут оснащены комфортными и качественными лифтами, уточнил генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

Руководитель проектного института холдинга Рустам Черкесов подчеркнул, что ограждения открытого котлована станции будут установлены с помощью инновационного и безопасного метода "стена в грунте". На данный момент сотрудники компании уже занимаются проектированием подготовительных этапов строительства нового участка синей ветки – станции "Гольяново", заключил он.

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