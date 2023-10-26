Собянин провел личный прием граждан

Некоторые жители столицы обратились к мэру по видеосвязи

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провёл традиционный личный приём граждан. Некоторые горожане пришли лично, кто-то обратился по видеосвязи. Просьбы от москвичей звучали самые разные. В одном районе очень нужен новый детский сад, в других - не хватает спорткомплекса и МФЦ.

Сергей Собянин - на связи с москвичами. Те, кто не смог приехать в центр столицы, включаются по видеосвязи. Спрашивают о самом насущном.

"Наш район новый, интересный, перспективный. И вот этим привлекает много новых жителей. С каждым днем у нас все больше и больше жителей. И деток у нас много. И я хотела бы обратиться к вам от себя лично и от жителей нашего поселения с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию вот этого нового детского сада на улице Фитарёвская", - отметила Альбина Никифорова, художник-фотограф "ДК "Коммунарка".

Мэр Москвы назвал поселение Сосенки удивительным с точки зрения скорости возведения садов и школ. Только за последние 10 лет там построили 40 детских дошкольных и образовательных учреждений. В этом году - еще 9.

"Один из них - это как раз тот детский сад, рядом с которым вы находитесь. Он практически готов, идут пусконаладочные работы. Я надеюсь, что до конца года все работы будут выполнены. И после нового года уже можно будет посещать этот детский сад. Дам поручение, чтобы максимально ускорили все работы", - отметил Собянин.

Вопрос из Зеленограда о спортивной жизни в округе. Домохозяйка Валентина Бровко поинтересовалась, когда построят ФОК на улице Середниковская.

"Мы его начали строить не так давно. Поэтому в такой начальной стадии строительства, хотя основные конструкции уже возведены. По плану он должен быть построен до конца следующего года. Ну и, я думаю, что в эксплуатацию войдет где-то в начале 25 года. Но, может, пораньше. Постараемся пораньше. ФОК будет хороший, действительно, с бассейном, залами для занятий. Так что вам не придется никуда ездить. Будет рядом с вашим домом", - сообщил Собянин.

На приеме у мэра и директор Московского государственного музея имени Есенина. Но вопрос у Олега Робинова не о культурной жизни столицы. Переживает за пожилых людей в своем родном районе Хамовники. С начала этого года центр госуслуг закрыли на ремонт. Добираться до ближайших непросто.

"Когда-то мы вообще не знали, что такое МФЦ. А теперь без него жить не можем. Здание такое ветхое. Мы затеяли там ремонт. Надеюсь, что до конца года мы его сделаем. Хотя работы там очень много. Если делать по обычным стандартам, то я думаю, что года два бы там проковырялись. Я считаю, что за год они вполне могут успеть и до конца года все основные работы выполнят. Так что, надеюсь, что в начале следующего года запустят", - отметил Собянин.

Домохозяйка Мария Романова рассказала мэру, что ее семья любит гулять по Москве. "Москва в последние годы очень преобразилась. Стала красивой, современной. Спасибо вам за это", - сказала она.

Частые прогулки по столице навеяли необычный вопрос, который немного удивил Сергея Собянина. "Нам с мужем хочется привить любовь к городу и нашей дочери. В связи с этим хотела бы вас спросить. Возможно ли в Москве организовать детские реставрационные мастерские для дошкольников и учеников начальной школы?" – спросила Мария Романова мэра столицы.

"Вообще у нас есть идея в районе Винзавода, старинное здание, мы сейчас приступили к реставрации. Мы договаривались передать в безвозмездное пользование творческому кластеру Винзавода. И мы попросим их, чтобы на каком-то участке этого здания попробовали такую школу организовать", - рассказал Собянин.

Сергей Собянин поблагодарил Марию Романову за интересную идею. И выразил надежду, что, может быть, ее дочь в будущем выберет профессию реставратора. Ведь городу такие специалисты очень нужны.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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