В Москве расширят проект с бесплатной двухчасовой парковкой у поликлиник

98% парковочных сессий не превысили двух часов

Пилотный проект с бесплатной двухчасовой парковкой возле московских поликлиник расширят.

Летом столичные власти пошли на эксперимент - возле трёх медучреждений были организованы специальные льготные места. Первые два часа там бесплатны, а после начинает действовать повышенный тариф - тысяча рублей.

98% парковочных сессий не превысили двух часов, а это значит, что машины оставляли действительно посетители поликлиник, а не сотрудники соседних офисов. Уже скоро льготные места появятся и у других поликлиник.

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