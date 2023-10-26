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В Москве открылась бьюти-выставка InterCHARM

15:05
  • четверг
  • 26 октября 2023

Она посвящена парфюмерно-косметической отрасли

Красота как философия. В Москве открылась выставка InterCHARM. 1200 участников со всей страны - такого ещё не было. С уходом иностранных фирм на внутреннем рынке появились сотни новых брендов, российских. Чтобы познакомиться с ними на одной площадке, есть всего три дня.

На этой выставке на посетителей распыляют эликсиры красоты, мажут кремом и наносят профессиональный макияж - вся косметика собственного производства и со своей идеей. Например, "литературные" палетки теней со стихами русских поэтов.

"Они подобраны под цветотипы девушек, которые живут в России - они подходят нам, светлокожим, светловолосым или темноволосым. Ты каждое утро открываешь, читаешь любимое стихотворение, настраиваешься на поэтический лад", - рассказала Наталья Ракоч, основатель бренда российской декоративной косметики.

В пространстве Крокус-Экспо - километры бьюти-маршрутов, по которым нужно успеть пройти за три дня - ровно столько будет работать юбилейная 30-я международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. Это главное событие в сфере красоты и эстетики нашей страны и одна из пяти крупнейших бьюти-выставок в мире. Здесь зарождаются тренды, открываются новые имена и бренды, компании находят партнеров, поставщиков и клиентов - это особенно актуально, учитывая вызовы, с которыми недавно столкнулась сфера - санкции и недостаток сырья.

"Золотое окно" возможностей открылось, и российские производители вполне успешно им воспользовались. Спустя 20 месяцев мы можем, например, на этой выставке увидеть продукт, который 100% состоит из российского сырья, не просто из российского сырья, а собственного выращенного российского сырья, это натуральная косметика, например", - пояснила Анна Дычева, председатель оргкомитета выставки InterCHARM.  

В этом году установлен рекорд по числу участников, а география российских производителей - более 70 регионов.

"Мы видим огромный интерес, более 1200 участников, более 500 новых отечественных брендов, отрасль растет, развивается, и по отдельным категориям мы видим рост от 30 до 60%. Это все говорит о том, что есть хороший потенциал, и мы этот потенциал используем", - отметил Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

На выставке представлена вся цепочка индустрии красоты - от готовой продукции, упаковки до ингредиентов. Эта компания предлагает сырье на основе вытяжки из стволов байкальских сосен.

"Свойств очень много, волшебных в том числе. Природа дает нам только самое хорошее. Это промышленное производство на берегу озера Байкал, экологически чистая зона", - рассказал Роман Варлов, сооснователь компании - производителя натурального российского сырья.

Неожиданный участник выставки - Самарский комбинат, в котором открыли бьюти-свойства гипса! "До 48 градусов доходит температура, поры раскрываются, и все, что мы заложили под маску, все это уходит глубоко в эпидермис", - говорит Анна Мосевнина, руководитель косметического направления Самарского гипсового комбината.

Спустя время маска затвердевает и с клиентов снимают гипсовые слепки. Также на выставке можно послушать ароматы, созданные незрячими парфюмерами, найти твердые шампуни из клюквы, попробовать косметику на основе "живой воды" из Сочи и многое другое.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM
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