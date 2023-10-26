Театр на Трубной покажет спектакль "Тетка Чарлея"

Зрителей ждет новое прочтение комедии Брендона Томаса

В четверг вечером в Театре на Трубной - премьера! Любимая история о тётушке Чарли из Бразилии - в новом, подчас непредсказуемом прочтении.

Зрители помнят сюжет комедии Брендона Томаса по фильму "Здравствуйте, я ваша тётя". Татьяна Веденеева - в роли бедной компаньонки - появлялась там лишь на несколько минут, но несомненно притягивала внимание зрителей.

В новой постановке актриса блистает уже в ином амплуа - той самой бразильской тётушки. Знакомые диалоги звучат острее, ведь в канву пьесы вплетены современные детали и новые смыслы.

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