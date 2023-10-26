3D-сканирование и моделирование: как в Москве реставрируют дома с историей

Старинным фасадам и интерьерам возвращают исторический облик с помощью современных технологий

Декор в 3D! Более 29 тысяч многоквартирных домов вошли в программу Фонда капремонта, из них 365 - объекты культурного наследия. Часть зданий нуждается не просто в обновлении, а полноценной реставрации. Старинным фасадам и интерьерам возвращают исторический облик с помощью современных технологий.

Дом фабриканта Кузнецова на Мясницкой радует прохожих обновлённым парадным подъездом. Знаменитая арка и львы выглядят, как в момент постройки - в начале прошлого века. Освежили парапеты и барельефы - полуобнажённые псевдоантичные фигуры и статую Меркурия, венчающую северный фасад.

"В рамках реставрации здесь проводятся работы по ремонту и реставрации декоративных элементов фасадов, а также ремонту и реставрации декоративных элементов парадных подъездов", - говорит Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Чтобы воссоздать старинные элементы реставраторы используют новые технологии: 3D-сканирование и моделирование. Это помогает специалистам как можно быстрее оценить объём и сложность предстоящих работ. Но без ручного труда всё ещё не обойтись - сначала нужно снять слепок с оригинального элемента.

"Воссоздали первозданный вид потолков, капителей. Вытянуты в основной части все тяги. Самое главное - мы поработали над тем, чтобы воссоздать первоначальный вид", - говорит Руста Дукоян, реставратор.

Доходный дом Шугаева в Харитоньевском переулке, построенный по проекту архитектора Кондратенко, - сочетание модерна, неоклассицизма и неоренессанса - тоже обновляется. Самая яркая его часть по фасаду - мужские фигуры, держащие геральдический щит. Отдельного внимания реставраторов заслуживает то, что не видно прохожим с фасада - внутренняя обстановка: лепнина на высоких потолках, декоративные колоннады, лестницы с витыми перилами.

"Всё на этом объекте нами сохранено. Вся реставрация проведена по всем требованиям и нормам. Главный принцип реставрации - не навреди и сохрани. Здесь нет никаких новодельных элементов. Всё чисто реставрационное", - говорит Геннадий Иваненко, реставратор.

Городской усадьбе Алексеевых по улице Солженицына уже идёт вторая сотня лет. Здание в стиле классицизм перестраивали в 1907 году по проекту архитектора Шервуда. В советское время здесь были коммунальные квартиры. В одной из них жила сестра Андрея Тарковского.

"Несмотря на то, что это один был из богатейших домов XIX века, за всё это время он был превращён в ну просто ужасное состояние. Мы как могли старались добиться реставрации, потому что обычным капитальным ремонтом, наверное, дело бы не обошлось", - говорит Лада Буковская, жительница дома.

Сложнее всего было восстановить капителей и карниз - всё приходилось тянуть вручную заново. Для ремонта и реставрации исторических зданий существует отдельная программа. Сейчас в неё включены 365 объектов культурного наследия, 18 из которых уже полностью обновлены.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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