Братислава будет наращивать гуманитарную помощь Киеву

Братислава отказывается от поставок оружия и боеприпасов Киеву. Об этом в ходе брифинга заявил новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, официальная политика нового правительства Словакии – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

"Никакого оружия. Мы не будем его больше поставлять", - заявил Фицо, чьи слова приводит РИА Новости.

Стратегический партнер и по совместительству главный поставщик вооружений Киеву – ЕС – должен отказаться от военной поддержки ВСУ и превратиться в "миротворца", подчеркнул глава правительства.

Западные средства массовой информации неоднократно предупреждали, что новое руководство Словакии может отказаться от всесторонней и широкомасштабной поддержки Украины. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо на протяжении всей предвыборной компании подчеркивал, что оказываемая странами Запада военная помощь Киеву лишь усугубляет конфликтную ситуацию.

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