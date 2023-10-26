Общий объем оказываемой помощи Киеву вряд ли снизится

Отказ нового правительства Словакии от предоставления ВСУ вооружений вряд ли повлияет на процесс военной помощи Киеву в целом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, доля Братиславы в обеспечении Киева оружием и боеприпасами была "не такая уж и большая".

"Поэтому это вряд ли повлияет на весь процесс", - приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос журналиста о том, повлияет ли решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо на уровень общей поддержки Украины.

Ранее новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что официальная политика нового правительства Словакии – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

Западные СМИ неоднократно предупреждали, что новое руководство Словакии может отказаться от всесторонней и широкомасштабной поддержки Украины. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо на протяжении всей предвыборной компании подчеркивал, что оказываемая странами Запада военная помощь Киеву лишь усугубляет конфликтную ситуацию.

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