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Собянин поручил закончить строительство спорткомплекса "Горизонт" в 2024 году

14:23
  • четверг
  • 26 октября 2023

Строители уже кладут крышу

Спорткомплекс "Горизонт" на Середниковской улице в Зеленограде будет достроен в 2024 году.

В эксплуатацию его введут в начала 2025 года, об этом в четверг, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

В настоящий момент строители делают кровлю, черновую отделку, монтируют витражи и окна. В спорткомплексе разместятся тренажерный зал и два бассейна. Кроме того, будет облагорожена прилегающая территория .

Мэр отметил, что в столице действует уже больше 29 тысяч зон для активного отдыха. В планах завершить строительство свыше 50 объектов за период  с 2023 по 2025 годы. 

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