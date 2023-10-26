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Собянин рассказал о планах модернизации московских центров "Мои документы"

15:15
  • четверг
  • 26 октября 2023

В этом году открыто уже два новых центра

Ремонт центра "Мои документы" на Смоленском бульваре завершится в декабре. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале по итогам личного приема граждан, который он провел по поручению президента.

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Построенное в 1877 году здание на Смоленском бульваре уже давно требовало капитального ремонта и модернизации всех инженерных систем, уточнил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что торжественное открытие нового задания МФЦ запланировано на начало 2024 года. По его словам, в этом филиале жители Москвы смогут своевременно и быстро получить все необходимые государственные услуги.  

В текущем году ремонт завершен уже в двух центрах "Мои документы", в трех – работы еще продолжаются, отметил столичный мэр.

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