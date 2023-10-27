Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Стрельцов ждут изменения, связанные с глубоко личными темами

Овны

Завтрашнее затмение неизбежно затронет ваш знак. Следите за событиями и помните: все, что происходит, изменить будет нельзя – что сделано, то сделано!

Тельцы

Завтра полнолуние и затмение в вашем знаке закрывает коридор затмений. Важный этап вашей жизни подходит к концу – запишите, за что можете себя похвалить.

Близнецы

У вас есть небольшая передышка перед завтрашним насыщенным днем, который будет необычным. Вам может присниться вещий сон – постарайтесь его запомнить.

Раки

Не знаете, как поступить, где найти специалиста или информацию? С помощью друзей или ваших подписчиков в социальных сетях, конечно – просто задайте вопрос!

Львы

Конец рабочей недели, а вы только вошли во вкус и готовы продолжать? Все же сделайте перерыв – завтрашнее полнолуние как раз влияет на тему баланса между работой и отдыхом.

Девы

Проследите за своими мыслями: чего в них больше, уверенности, надежды или страхов? Проведите эксперимент, отказавшись от негативных убеждений, это интересно!

Весы

В финансовых делах, которыми вы занимались последние месяцы, наступает развязка. При желании можно хорошо заработать, но достаточно ли у вас смелости для этого?

Скорпионы

Солнце в вашем знаке готовится к противостоянию с Луной и вы можете занервничать. Не планируйте на завтра никаких дел – у вас есть уважительная причина!

Стрельцы

Скоро в вашей жизни произойдут изменения, связанные с глубоко личными темами. Продумайте, что можно сделать для себя в этом месяце, не стесняйтесь своих желаний.

Козероги

Вам пойдут на пользу творческие занятия – они принесут удовлетворение, а может и деньги. Если вы не креативны, занимайтесь йогой, слушайте релакс-музыку.

Водолеи

Поддержка близких поможет вам в сложных ситуациях. Обращайте внимание на потребности членов семьи – они будут рады, если вы сделаете для них то, чего им хочется.

Рыбы

Звезды напоминают о необходимости вести здоровый образ жизни. Однако не усердствуйте с физической нагрузкой сейчас, в период затмений – поберегите себя.

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