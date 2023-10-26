Российский МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России

Нарушения не допущено

Воздушная цель, приближающаяся к границе России, обнаружили 26 октября над Баренцевым морем российские средства контроля воздушного пространства. На перехват был поднят истребитель МиГ-31 ВКС.

Как сообщили в Минобороны, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Норвежец, заметив приближение МиГа, выполнил разворот и стал удаляться от государственной границы России.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. В военном ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы не допущено. При этом полет МиГа выполнялся строго в соответствии с международными правилами.

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