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ВС России уничтожили около 300 боевиков ВСУ на донецком направлении

15:31
  • четверг
  • 26 октября 2023

Также поражены танк и самоходная артиллерийская установка

Атаку штурмовой группы ВСУ отразили на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск. Российских бойцов поддержали авиация и артиллерия, пресечены попытки продвижения украинских войск районе Богдановки в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным генерала, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в Донецкой Народной Республике. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 295-ти военнослужащих, уничтожен танк и пять боевых бронированных машин.

Четыре атаки штурмовых формирований ВСУ отражены подразделениями группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Потери противника в районах Червоной Дибровы, Петровского и Торского составили более 120-ти военнослужащих и самоходная артиллерийская установка "Акация".

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