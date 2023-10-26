ВС России уничтожили около 300 боевиков ВСУ на донецком направлении

Также поражены танк и самоходная артиллерийская установка

Атаку штурмовой группы ВСУ отразили на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск. Российских бойцов поддержали авиация и артиллерия, пресечены попытки продвижения украинских войск районе Богдановки в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным генерала, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в Донецкой Народной Республике. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 295-ти военнослужащих, уничтожен танк и пять боевых бронированных машин.

Четыре атаки штурмовых формирований ВСУ отражены подразделениями группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Потери противника в районах Червоной Дибровы, Петровского и Торского составили более 120-ти военнослужащих и самоходная артиллерийская установка "Акация".

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