Эрдоган назвал резней и варварством атаки ЦАХАЛ на Газу

Запад закрывает глаза на действия Израиля

Атаки военнослужащих ЦАХАЛ на сектор Газа уже давно перестали быть просто самообороной и переросли в стадию самой настоящей "резни и варварства". Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Атаки на Газу уже давно превратились из самообороны в открытую жестокость, зверство, резню и варварство", - заявил Эрдога, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

По словам политика, рассуждающие о правах и свободах человека лидеры ведущих стран Запада уже на протяжении 19 дней игнорируют права палестинцев, проживающих на территории Газы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС в рамках гуманитарной поддержки мирного населения анклава должны поставлять не только системы опреснения воды, но и топливо.

19 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал участников палестино-израильского конфликта к установлению двухнедельного гуманитарного перемирия.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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