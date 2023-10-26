Путин посетил РКК "Энергия" в Королеве

Президент встретился с молодыми учеными

Владимир Путин сегодня приехал в подмосковный Королев. На площадке ракетно-космической корпорации "Энергия" президент осмотрел выставку-экспозицию перспективных проектов космической отрасли.

Главе государства показали новейшую комплексную систему мониторинга околоземного космического пространства "Млечный путь" и перспективную многоразовую двухступенчатую ракету-носитель среднего класса "Амур-СПГ". После чего Владимир Путин встретился с молодыми учеными.

Президент предложил участникам встречи высказать свои предложения, как лучше организовать работу отрасли и какую помощь государство может оказать в реализации тех или иных проектов.

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