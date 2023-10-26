Число жертв израильских ударов по сектору Газа продолжает расти

Конфликт не стихает

Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 7 тысяч, пострадали более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в минздраве анклава. В Израиле, по данным местных властей, с начала конфликта погибли более 1400 человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч. Число жертв с обеих сторон продолжает возрастать. Израильская армия сегодня ночью нанесла ракетные удары по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли более 20 человек. Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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