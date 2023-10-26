Ученые обнаружили в Крыму окаменелости вымершего трилобита

Они жили на Земле задолго до динозавров

Усы и лапы потерялись, остался только хвост, но и этого документа достаточно, чтобы понять – находка уникальная. Рельефная окаменелость – трилобит. Вымершее 250 миллионов лет назад членистоногое.

"Это из Санкт-Петербурга трилобит, а это псевдофилипсия наша крымская. То есть это хвост, дальше она переходит в спинку и заканчивается уже пигидия – это голова. И то же самое было здесь. Спина и голова. То есть в длину он составлял около четырех сантиментов. То есть это самый крупный трилобит, который был обнаружен вот здесь", - пояснил Виталий Родионов, научный сотрудник Центрального музея Таврида.

Они жили на Земле задолго до динозавров - в палеозойскую эру. За 300 миллионов лет существования этот класс животных стал одним из самых разнообразных на планете. Известно более десяти тысяч видов с разными формами и рельефами панциря, шипами и буграми. Различались и размеры самые мелкие - чуть больше миллиметра, крупнейший из найденных – порядка 70 сантиметров.

"Чем они здесь интересны в Крыму – они здесь последние. То есть в пермском периоде в северных бассейнах трилобиты уже вымерли полностью. Здесь они еще сохранялись, здесь они продолжали обитать, то есть это самые молодые трилобиты", - рассказал Богдан Зайцев, научный сотрудник НСПК "Пещера Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского.

Окаменелость обнаружили в так называемой глыбе пермского периода – конец палеозоя. В Крыму всего два таких обломка. И оба не типичны для региона. То есть эти известняки не из недр полуострова, а скорее осколки древних гор, которые могли находиться за тысячи километров отсюда.

Глыбу Кичхи-Бурну с дороги не видно, разглядеть ее можно только на спутниковых снимках или на кадрах аэрофотосъемки. Но это древнейшая порода на Крымском полуострове, которая в результате тектонических сдвигов вышла на поверхность. И сейчас это, по сути, палеонтологический архив, возраст которого как минимум 270 миллионов лет.

Обнаружить древних существ удалось лишь четырем экспедициям. Две были еще в первой половине прошлого века, еще две - в нашем. Места сложные для изучения. Чтобы обнаружить окаменелость, палеонтологам приходится часами разбивать плотную породу.

"Вот эти глыбы – они необычные, они очень редкие – их там три четыре – по пальцам можно пересчитать. Фауна, которая в них – эндемична, она больше нигде в мире не встречается, такие же виды. Там можно найти все что угодно. Они плохо изучены. Копать и копать. Фактически каждая третья-четвертая находка - это что-то новое будет", - отметил Эдуард Мычко, старший научный сотрудник института океанологии РАН.

И речь не только про трилобитов. В глыбах уже нашли брахеоподов, двустворчатых моллюсков и аммонитов. Для ученых - это зацепки, которые позволяют приоткрывать тайну мироздания.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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