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Собянин: Открыт прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта"

16:23
  • четверг
  • 26 октября 2023

Событие приурочено к 100-летию московского спорта

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о старте приема заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта". Это приурочено к 100-летию московского спорта.

"Им будут награждать людей, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города, в формирование спортивной инфраструктуры Москвы", – написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Заявки принимаются по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 38. Помимо самого знака отличия, предусмотрена также денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы. Зал оснащен самыми современными и разнообразными тренажерами. Там есть кардиозона и зона свободных весов.

Как сообщалось, более девяти тысяч школьников Москвы приняли участие в проекте "Урок с чемпионом", который был запущен в 2019 году.

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