Похитившего оружие мужчину разыскивает полиция под Вологдой

Граждан просят не выходить на улицу

Жители Вологодского района срочно забирают детей из школ и детских садов. В учреждениях усилен пропускной режим. Жителей просят по возможности не выходить на улицу. Все эти меры предприняты из-за местного жителя, который похитил оружие и теперь передвигается по окрестностям.

26 октября 43-летний мужчина пришел в гости к сестре в поселок Майский. Брат с сестрой поссорились, мужчина начал угрожать родственнице ножом и похожим на гранату предметом, требуя отдать ему ружье с патронами. Сестра оружие отдала, родственник ушел в неизвестном направлении, передает РИА Новости.

Женщина заявила об инциденте в полицию. Ее брата с ружьем видели уже в нескольких населенных пунктах. Пока мужчина ни в кого не стрелял и никому не угрожал, но местные жители все равно боятся выходить из дома. Задержать гражданина полиция пока не может, сообщается, что ей не хватает кадров.

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