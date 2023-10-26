ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похитившего оружие мужчину разыскивает полиция под Вологдой

16:24
  • четверг
  • 26 октября 2023

Граждан просят не выходить на улицу

Жители Вологодского района срочно забирают детей из школ и детских садов. В учреждениях усилен пропускной режим. Жителей просят по возможности не выходить на улицу. Все эти меры предприняты из-за местного жителя, который похитил оружие и теперь передвигается по окрестностям.

В Екатеринбурге разгуливающий с ружьем мужчина попал на видео
У стрелка из подмосковного Кратова нашли ружье и пистолет

26 октября 43-летний мужчина пришел в гости к сестре в поселок Майский. Брат с сестрой поссорились, мужчина начал угрожать родственнице ножом и похожим на гранату предметом, требуя отдать ему ружье с патронами. Сестра оружие отдала, родственник ушел в неизвестном направлении, передает РИА Новости.

Женщина заявила об инциденте в полицию. Ее брата с ружьем видели уже в нескольких населенных пунктах. Пока мужчина ни в кого не стрелял и никому не угрожал, но местные жители все равно боятся выходить из дома.  Задержать гражданина полиция пока не может, сообщается, что ей не хватает кадров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бойцы ОМОН
Бойцы ОМОН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.