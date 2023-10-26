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Венгрия заблокировала выделение денег Украине из бюджета ЕС

16:45
  • четверг
  • 26 октября 2023

Орбан требует внятного обоснования финансирования

Будапешт требует внятного обоснования необходимости финансирования Киева из бюджета ЕС. Если же Венгрия его не получит, то продолжит блокировать выделение денег, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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Орбан сообщил журналистам перед началом саммита ЕС, что Еврокомиссия внесла предложение собрать со стран-членов дополнительные деньги в бюджет ЕС. Эти финансы планируется потом выделить на прием мигрантов и Украину.

Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не поддерживает миграцию в нынешней форме и не желает давать мигрантам деньги. Украине Венгрия тоже не хочет давать больше денег - пока не увидит четкого обоснования этого предложения, передает ТАСС.

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