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Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву

17:27
  • четверг
  • 26 октября 2023

Ранее российские дипломаты встречались с руководством палестинского движения в Катаре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила прибытие в Москву представителей палестинского движения ХАМАС. О контактах с российскими дипломатами внешнеполитическое ведомство проинформирует дополнительно, заявила Захарова на брифинге.

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Ранее с политическим руководством движения ХАМАС встречался замглавы МИД России Михаил Богданов. Дипломат сообщил, что на переговорах в Катаре обсуждалась судьба захваченных боевиками заложников.

Палестинские радикалы 7 октября подвергли Израиль беспрецедентной по масштабу ракетной атаке. Затем боевики проникли в приграничные районы, они открывали огонь как по военным, так и по гражданским, захватывали заложников. По последним данным, в секторе Газа сейчас удерживаются не менее 250 израильтян и граждан иностранных государств, передает ТАСС.

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