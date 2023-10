Объявлена дата выпуска последней песни The Beatles

Композиция Now and Then была доработана с помощью ИИ

Английская рок-группа The Beatles объявила дату выпуска своей последней песни. Композиция под названием Now and Then станет доступна для прослушивания на стриминговых платформах 2 ноября. Желающие смогут услышать один из самых ожидаемых релизов, начиная с 14:00 по лондонскому времени (в Москве уже будет 17:00).

Композицию, написанную Джоном Ленноном в 1970-х годах, спустя почти 50 лет доработали двое живых участников группы – Пол Маккартни и Ринго Старр. Леннон записал песню на магнитофон, качество записи оставляло желать лучшего, выделить голос автора составило немалых трудов. Однако песню все же удалось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта, сообщается на сайте группы.

Две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "Для Пола", вдова Леннона Йоко Оно передала "битлам" почти через 15 лет после убийства Джона в Нью-Йорке. На кассетах были композиции Free as a Bird и Real Love, они вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году. Тогда же пытались записать студийную версию Now and Then, однако позже отказались из-за плохого качества записи, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"