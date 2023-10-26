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Москвичей предупредили об опасной погоде

18:28
  • четверг
  • 26 октября 2023

В столице ожидается метель и гололед

Жителей столицы предупредили о погодной опасности. Как сообщили в МЧС, в ночь на 27 октября в Москве ожидается снег, метель, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Метель ожидается в ночь на субботу в Москве
Метель и снег ожидаются в Москве в выходные

ГУ МЧС России по Москве написало в Telegram, что на дорогах ожидается гололед. Автомобилистам напоминают об осторожности, советуют не совершать резких маневров.

Горожанам в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями рекомендует соблюдать меры предосторожности. Следует обходить шаткие конструкции, нельзя оставлять детей без присмотра. Ранее синоптики предупреждали, что 27 октября в Москве образуется первый снежный покров.

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