На ВДНХ готовятся к открытию выставки-форума "Россия"

Старт намечен на 4 ноября

На целые полгода ВДНХ станет масштабной проекцией всей нашей страны. Там 4 ноября откроется международная выставка-форум "Россия". Посетители узнают о ключевых отечественных достижениях во всех сферах - промышленности, культуре, спорте, науке. На время проведения выставки запланированы обширные образовательные и деловые программы, а также яркие культурно-развлекательные мероприятия.

Знаменитое "Поехали" на ВДНХ скажут 4 ноября, в день Народного единства. Почти полгода до 12 апреля здесь будут ярмарки, мастер-классы, презентации и, конечно, увлекательные экскурсии от "Проводников смыслов" - так называют победителей конкурса, который проводила Росмолодежь. Из пяти тысяч заявок выбрали лучших.

"Кто-то из участников посчитал, если посетить хотя бы с часовой экскурсией все города всех наших участников - проводников смыслов, потребуется 400 лет", - говорит Ольга Юракова, руководитель экскурсионно-образовательного проекта программы Росмолодежи "Больше чем путешествие".

В 75-м павильоне сейчас идут последние приготовления, поэтому каска - обязательный атрибут. Осматривать экспозицию можно будет часами! Познавательно, увлекательно и интересно. Причём, как взрослым, так и детям. Промышленность, сельское хозяйство, авиация и, конечно, космос! На макете ракеты "Ангара" можно будет отправиться в далёкое путешествие к звёздам.

Впрочем, путешествовать можно не только в пространстве, но и во времени. Раскидистый тургеневский дуб из Орловской области настраивает на возвышенный лад. Зеленые пейзажи Белгородчины завораживают. В Кабардино-Балкарии в этом году небывалый урожай яблок. Словно сошедший с картины Петрова – Водкина красный конь затаился где-то в золотых колосьях. На фоне всего этого заскучали пока еще накрытые полиэтиленом белый медведь и зубр. Не иначе - комплексуют на фоне атлетичного соседа. Это не греческий бог, а грозный Енисей – самая полноводная река России.

"Здесь у нас фигура Енисея. Кит как символ того, что у нас в крае нет ничего невозможного. На секундочку, кит заплыл в реку. Проплыл там полтысячи километров по реке. Представляете, какой Енисей, что киту там было достаточно нормально себя чувствовать", - рассказал Александр Нейман.

Не местная байка! Задокументированный исторический факт середины прошлого века. Всё-таки географический центр России. Сегодня Красноярск – восьмой по численности населения город нашей страны - динамичный и очень современный. Большая стройка сейчас и в новых российских регионах. Им на выставке особое внимание.

"С 2014 года мы твёрдо стоим за право быть русскими. Как наши деды боролись за нас и родную землю. Так и мы сражаемся за светлое будущее своих детей. Это действительно огромное достижение для каждого жителя Луганской народной республики", - отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Быть едиными и сплоченными в трудную минуту. Вместе радоваться общим победам и достижениям вообще отличительная черта граждан нашей большой и дружной страны. 190 народностей. Таких разных и непохожих, но веками живущих в мире и взаимоуважении.

"Экспозиция сделана с такой любовью, что ты, может быть, не находишься на территории того или иного региона, но ты его узнаешь. Ты точно узнаешь", - сказала Наталья Виртуозова, генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Есть еще непередаваемый аромат крымской лаванды и, конечно, вкус. Выставка "Россия" дарит уникальную возможность путешествия гастрономического.

В общем, готовится вся страна. Флаг уже и на Эльбрусе, и на околоземной орбите. Да и само место проведения выставки "Россия" выбрано очень символично. В середине 30-х годов прошлого века ВДНХ создавалась, чтобы показать, чем тогда жила 1/6 часть суши. Первый спутник, дизельный трактор и цветное телевидение – это и многое другое презентовали именно здесь.

В 90-х площадку переименовали в ВВЦ, вместе со страной она переживала тяжелые времена. А в 2014-м вернули историческое название, лоск павильонов, а теперь еще и прямое назначение. Ждут на ВДНХ и участников всемирного фестиваля молодежи. Наша страна примет его в марте следующего года. Подано уже более 160 тысяч заявок из 180 стран мира.

"Конечно, главная цель всемирного фестиваля - это возможность для того, чтобы молодежь из практически всех стран мира смогла собраться на одной площадке. Обсудить интересующие проблемы. Причём, здесь задача, чтобы каждый человек нашел свое место, нашел единомышленников", - пояснил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Ведь большой, дружной и сильной стране есть что показать и чем гордиться!

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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